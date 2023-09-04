瑞典南部城市再烧可兰经引发暴乱 2人被捕

（法新社斯德哥尔摩3日电） 瑞典警方今天表示，一场焚烧「可兰经」的示威活动演变成暴力骚乱，已逮捕两人，并拘留大约10人。

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这次抗议活动是由伊拉克难民默米卡（Salwan Momika）策划，他发起的一连串示威已引燃整个中东地区的怒火，抗议活动包括公开亵渎穆斯林的可兰经。

今天这场抗议在瑞典南部城市马尔默（Malmo）一座广场举行，当地有大量移民人口。瑞典电视台（SVT）报导，大约有200人在场观看。

警方声明表示：「示威活动策划人焚烧经文后，一些旁观人群表现出愤怒情绪…气氛有时很激烈。」然后在当地时间下午1时45分发生「暴力骚乱」。

警方表示，活动在策划人离开后结束，但有一群人留在现场。

法新社报导，大约有10人因扰乱公共秩序而被拘留，另有两人因涉嫌暴力骚乱被逮捕。

当地媒体报导，有些围观群众向默米卡投掷石块；现场录影画面显示，一些人试图冲破封锁线，但被警察拦住。

另一段录影显示，一名男子试图挡在一辆载着默米卡离开现场的警车前。

默米卡策划一连串示威活动，不但让瑞典成了众矢之的，也导致瑞典与数个中东国家之间的外交紧张局面。

瑞典当局谴责了亵渎可兰经的行为，但也提到瑞典受宪法保护的言论自由和集会相关法规。（译者：纪锦玲）

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