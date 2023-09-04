缅甸边境城镇传遭炸弹攻击 5死11伤

（法新社仰光4日电） 消息人士今天向法新社表示，缅甸边境枢纽城镇米瓦迪（Myawaddy）的政府建筑群发生炸弹攻击，导致5名政府和安全官员丧生，11名警员受伤。

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缅甸自2021年发生政变后，一直处于动荡之中，缅甸军方和反军政府战士在与泰国接壤的米瓦迪镇不时发生冲突。

军方消息来源告诉法新社，2枚「空投炸弹」昨天傍晚落入包含地区警局和行政办公室的建筑群。

官员在爆炸后采取「安全措施」，此时又有2枚炸弹落下，造成5死11伤。消息人士未获准向媒体发言，因此要求匿名。

他们表示，死者包含1名军官、2名警员、和2名行政部门的官员。他们还说，11名「初阶和高阶」警员受伤，其中5人伤势严重。

一名也要求匿名的当地警方消息来源证实了这起事件和伤亡数字。

消息来源都没有透露是谁发动这次攻击。

军政府称「一些安全人员和政府雇员」在这次攻击中受伤，但没有提供具体数字，并将责任归咎于反军方的「人民防卫部队」（People's Defence Force）和已经与军方对抗数十年的克伦民族解放军（Karen National Liberation Army）。

一名不愿透露姓名的米瓦迪居民告诉法新社，昨天傍晚听到了2声爆炸声。米瓦迪与泰国达府（Tak Province）相毗邻。

© 2023 AFP