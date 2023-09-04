艾尔段会蒲亭 预告将就乌克兰谷物出口发表声明

（法新社莫斯科4日电） 土耳其总统艾尔段今天表示，他在俄罗斯游览胜地索契（Sochi）与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）会谈后，将针对乌克兰谷物出口发表「非常重要的」声明。

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艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）在发表会谈开场白时说：「我相信，我们会后记者会上提供的讯息，会对全世界非常重要，尤其是对非洲不发达国家而言。」

这是艾尔段5月连任土耳其总统后，第一次面对面与蒲亭会谈。艾尔段身旁跟着一大批代表团成员，其中包括土耳其国防、外交、能源、财政部长。

土耳其正试图让联合国（UN）支持的黑海谷物协议起死回生。这份协议曾使谷物得以安全离开乌克兰3座黑海港口。

俄罗斯7月退出协议，接着开始反覆空袭乌克兰港口基础设施。

土耳其与俄罗斯在能源等几个领域的关系愈来愈密切。

艾尔段表示，他的政府希望把土俄年度贸易额从620亿美元提升至1000亿美元，还说他支持莫斯科推动让两国部分贸易改用里拉（lira）和卢布（ruble）计价。

艾尔段说：「我认为，改用本地货币计价对于双边关系而言极其重要。」

北大西洋公约组织（NATO）成员国土耳其希望让谷物协议成为俄乌重启和谈的基础。

俄乌战争期间，土耳其避免跟进西方制裁俄罗斯，同时提供武器给乌克兰，成功跟俄乌两国保持友好关系。

© 2023 AFP