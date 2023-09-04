范德赖恩警告狼群重现欧洲造成威胁 拟修改保育法律

（法新社布鲁塞尔4日电） 欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩今天警告，狼群重新在欧洲部分地区出现，可能会对家畜和人类造成威胁，她承诺将重新审视狼的受保护地位，研究修改相关法律。

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狼在欧洲曾因猎杀几近灭绝，但自1950年代起，许多国家开始赋予它们保护地位。现在，一些地区的狼群数量正在增加 。

范德赖恩（Ursula von der Leyen）表示：「狼群在一些欧洲地区分布的密度已经对家畜造成危险，也为人类带来隐忧。」

范德赖恩对狼群据称可能构成的威胁有着亲身经历。去年9月，一只狼悄悄闯入范德赖恩家族位于德国北部的农村地产，杀死了她心爱的老马桃莉（Dolly）。

然而，保育人士为健康的狼群重新在欧洲山区和森林出现感到欣喜，认为这种大型掠食者是大自然食物链的一部份。

根据1992年首次通过的「欧盟栖息地指令」（Habitats Directive），狼享有保护地位，但地方和国家法律可以出现例外。

范德赖恩敦促「有关当局在必要时采取行动」，她指出：「事实上，现行欧盟法律已经允许他们这样做。」

范德赖恩在声明中敦促地方社区、科学家和官员，在9月22日前向欧盟执委会（European Commission）电子邮件信箱提交狼群数及其影响的资料。

根据这些资讯，欧盟执委会将决定如何修改保护狼群相关法律，「以便在必要时引入进一步的灵活性」。

© 2023 AFP