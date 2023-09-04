阿富汗女性受塔利班威胁 5名转移法国寻求庇护

（法新社巴黎4日电） 法国一名官员表示，由于一再收到请求，为被排除在阿富汗公共生活之外的女性设置人道走廊，法国今天将接收5名「受到塔利班威胁」的阿国女性。

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自塔利班（Taliban）2021年8月重新掌权，这个政权对伊斯兰教进行了更严格的解读，女性首当其冲受到被联合国称为「性别隔离」的法律影响。

妇女和女孩被禁止上高中和大学，也被禁止前往公园、市集和健身房。

她们也大多被禁止为联合国机构或非政府组织工作，数千名女性被政府解雇，或带薪留在家。

法国移民融合局（OFII）主管勒斯基（Didier Leschi）告诉法新社，根据总统令，「将特别关注受到塔利班首要威胁的一些妇女，她们曾在阿富汗社会担任重要职位…或和西方人士有密切联系」。

勒斯基表示：「今天即将抵达的5名女性就是这种情况。」这5名女性包含一名前大学校长、一名前非政府组织顾问、一名前电视主持人、以及一名阿富汗首都喀布尔（Kabul）秘密学校的教师。其中一名女性带着3个孩子。

2021年塔利班重新掌权时，这些女性无法搭上前往西方国家的飞机离开阿富汗。勒斯基说，她们逃到邻国巴基斯坦寻求临时庇护，法国当局便从那里规划撤离行动。

勒斯基提到，一旦她们抵达法国就会被列为寻求庇护者，在评估她们的难民身分申请时，会为他们提供住房。

© 2023 AFP