872人非法横渡英吉利海峡抵英 创2023单日新高

（法新社伦敦3日电） 英国政府今天公布的统计数字显示，乘坐小船从法国北部横渡英吉利海峡抵达英国的移民人数，创下2023年单日新高。

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法新社报导，约有872名移民昨天乘坐15艘船只，危险穿越世界上最繁忙的航道之一英吉利海峡，打破今年8月10日写下的单日纪录756人。

2023年迄今为止，抵达英格兰东南部海岸的移民人数已超过2万1000人，相关统计数字虽比去年同期来得少，但仍为英国政府带来重大政治问题，令当局头痛不已。

在英国脱离欧洲联盟后，伦敦当局承诺要加强边境管制，首相苏纳克（Rishi Sunak）已将「拦截移民船只」列为首要任务。

苏纳克领导的保守党政府将移民横渡英吉利海峡路线列为「非法」，并且立法禁止任何未经事先授权抵达的移民申请庇护。

苏纳克政府原打算将这些移民送往非洲国家卢安达进行庇护资格审查，一旦通过，他们就能在当地获得长期安置，但由于相关计画面临法律问题，这两项政策都被搁置。

英国自2018年开始记录非法移民人数以来，已有超过10万人搭乘小船从法国出发，横越英吉利海峡抵达英格兰东南部。 （译者：纪锦玲）

© 2023 AFP