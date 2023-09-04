IMF总裁乔治艾娃：与中国高层会谈成果丰硕

（法新社北京4日电） 国际货币基金（IMF）总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）在结束中国行之际表示，自己与中国高层官员进行了「成果丰硕」的实质会谈。

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IMF7月曾警告，尽管该组织已小幅上调今年世界经济成长前景预测，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情后的全球经济复苏力道正在放缓。

IMF也预测，全球第2大经济体中国2023年的经济成长率为5.2%，略高于北京所设的5%左右目标。

然而，近月来，由于消费需求疲软、青年失业率飙升，以及关键房地产行业陷入危机，中国经济成长步伐出现停滞，疫情后原就不强的反弹力道更是进一步遭到削弱。

乔治艾娃表示，她此行与中国国务院总理李强、副总理何立峰、中国人民银行行长潘功胜和财政部长刘昆等官员「进行了非常富有成效且实质性的讨论」。

乔治艾娃在社群媒体X发布影片表示，她与中方官员谈到「世界经济状况和中国本地发展」。

她说：「我们讨论了中国政府为实现（经济成长）目标而采取的措施」，这项目标「对中国很重要，对全世界也很重要」。

她说：「当今世界上，许多国家都格外容易受到疫情的影响和战争的冲击，IMF必须拥有足够财政实力来帮助这些国家，这可谓至关重要。」

乔治艾娃指出：「我很感谢中国认可IMF在全球金融安全网所扮演的核心角色。」

乔治艾娃3月也曾敦促中国决策高层，应提高生产力并重新平衡经济，以从着重投资转向更持久的消费驱动型成长。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP