义大利最大冰河恐百年内消失

（法新社义大利阿达梅罗冰河4日电） 义大利阿尔卑斯山区最大冰河阿达梅罗（Adamello）因全球暖化而慢慢受到破坏，专家预估可能百年内就会消失。

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特伦托登山协会冰川委员会（Glaciological Commission of the Tridentine Alpinists Society）会长费拉里（Cristian Ferrari）表示：「从19世纪末到现在，这座冰河已经消融大约2.7公里。」

费拉里说：「过去5年内，我们可见每年平均消融15公尺，但光在（2022年）1年内就没了139公尺。」

义大利「环保联盟」（Legambiente）在过去4年的夏天主办阿尔卑斯山（Alps）之行，藉以说明气候变迁对冰河的影响。

阿达梅罗和其他的阿尔卑斯山区冰河一样有降雪量减少的状况，去年减幅50%。覆雪愈来愈薄，夏天变长变热，导致结冰的时间变少。

阿达梅罗冰河也逐渐破裂，暴露于热空气的表面积变多。

它也暴露了山脉历史的痕迹，这里曾是第一次世界大战期间义大利和奥匈帝国部队激烈战斗的场景。而今，步枪和弹壳从逐渐融化的冰中显露出来。

在杜林（Turin）大学执教的义大利冰川委员会副会长贾迪诺（Marco Giardino）表示：「我们研究过去和现在的痕迹后体认到这不是正面的趋势。」

贾迪诺说：「因为我们现在看到掉下来的块状物，将使得这座冰河的一部分变成一座覆盖残骸的冰河，而这将破坏山的一侧稳定性。」

根据联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC），这一区的阿尔卑斯山气温将在2050年上升摄氏1度到3度，到了本世纪末将增3度到6度。

照这个速度来看，阿达梅罗冰河恐怕会在本世纪末前消失。

© 2023 AFP