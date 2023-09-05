俄直升机飞行员叛逃乌克兰 乌方公布影片亲述过程

（法新社基辅4日电） 一名俄罗斯飞行员因反对俄国侵略乌克兰，上月驾驶Mi-8战斗直升机叛逃到乌国。乌方今天公布这名飞行员的访谈，他在影片中说明了行动过程。 根据乌克兰国防部情报总局（Main Intelligence Directorate）资料，这名俄籍飞行员是28岁的库兹米诺夫（Maxim Kuzminov），先前在俄罗斯远东滨海边疆区（Far Eastern Primorye region）的第319独立直升机军团服役。

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情报总局在声明中描述局内如何「在绝密中」主导这场「长期特殊行动」，首先是在发现库兹米诺夫反对俄国入侵乌克兰之后拉拢他。

情报总局表示，局内人员协助库兹米诺夫飞到乌克兰境内，而另两名直升机机组员对库兹米诺夫叛逃到乌克兰的计画一无所知，他们抵达后拒绝投降，于是被杀。

情报总局也公布一支影片，当中可以看到武装乌军正接近一架俄罗斯直升机，机身绘有清晰可辨的红星。

库兹米诺夫说：「我联系乌克兰情报单位的代表，说明了我的状况…他们向我保证安全，给了我证件、金钱补偿和奖励。我们讨论了细节，直接开始规划这趟飞行。」

他说，他「在无线电静默模式下，以极低的高度」飞到边境附近，接着「传达了我的位置」。

基辅当局表示，乌克兰也向库兹米诺夫的家人提供了「安全保证」，已把他们安全送到乌克兰。

© 2023 AFP