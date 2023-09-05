各国难民向欧盟申请庇护 今年上半人数增近3成

（法新社布鲁塞尔5日电） 欧盟庇护署（EUAA）今天公布的数字显示，今年上半年向欧盟申请庇护的移民人数比去年同期跃增28%。

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欧盟庇护署表示，今年1月至6月底，向欧盟、瑞士与挪威提出的庇护申请，共计51万9000件。

由此情势发展，估计欧盟今年可能会收到超过100万件庇护申请，将是自2015至2016年以来的最大量。当时主要是逃离战争的叙利亚人爆量涌入。

欧盟在2015年收到135万件庇护申请，2016年有125多万件申请。

欧盟庇护署表示，在许多情况下，难民的住宿和支持物资已经捉襟见肘；与此同时，几个欧盟国家又收容400万乌克兰难民。由于俄罗斯入侵乌克兰，乌国难民有与其它国籍的人分开处理的保护。

今年至今为止，欧盟收到的庇护申请案中，以叙利亚和阿富汗人占近1/4；其次是委内瑞拉、土耳其、哥伦比亚、孟加拉和巴基斯坦。

在2015年至2016年收容绝大部分叙利亚难民的德国，如今仍是申请者心中首选欧盟目的地，申请人主要是叙利亚和阿富汗人。

2023年上半年，叙利亚人向欧盟各国提出庇护申请，德国占62%。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP