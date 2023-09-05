因应北韩核威胁 尹锡悦：南韩与东南亚须联手

（法新社雅加达5日电） 南韩总统尹锡悦今天表示，南韩和东南亚国家必须「联手」回应北韩的核子威胁。华府则示警北韩领导人金正恩将罕见地前往俄罗斯商讨武器交易。

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尹锡悦在印尼首都雅加达召开的东南亚国家协会（ASEAN）高峰会结束后，明天将和东协领袖会面，7日则将参加有18国领袖出席的东亚高峰会，俄罗斯代表也将与会。

尹锡悦接受印尼「罗盘报」（Kompas）访问时指出，北韩发射飞弹「构成直接和生存威胁」，对南韩而言如此，对东南亚盟友来说亦然。

他说：「此时此刻，大韩民国和东南亚国家协会须就北韩非核化议题联手坚决因应和密切合作。」 「东协和韩国的团结合作必须进一步加强，如此一来，以规则为基础的国际秩序才能在印太地区扎根。」

东协成员和南韩预期将就区域合作通过一项联合声明。尹锡悦表示，这项声明将强调各国领袖致力推动「自由、和平和繁荣的印太地区」。

美国昨天表示，北韩领导人金正恩预计将前往俄罗斯与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）面商武器交易。 金正恩据报将向俄国寻求先进的卫星科技和核子动力潜舰，以及粮食援助。美国上周则警告莫斯科将寻求在乌克兰作战的弹药和补给。

平壤7月发射一枚洲际弹道飞弹，引发华府、首尔、东京当局谴责。

根据法新社看到的东协峰会公报草稿，东协指出，北韩近来发射弹道飞弹有激增的趋势，这种威胁区域和平的作法是「令人忧心的发展」。

公报草稿强调「各方和平对话」的重要性，并重申东协准备好在达成朝鲜半岛和平方面扮演「建设性角色」。

俄罗斯将派外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）出席这次东亚峰会。

© 2023 AFP