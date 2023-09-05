浣熊大军入侵比利时 欧洲本土物种受威胁

（法新社比利时那慕尔4日电） 面对各界寻求解决浣熊问题的来电，比利时森林护管员裴狄特（Thierry Petit）几乎只能以应接不暇来形容。原本来自北美洲的浣熊已对欧洲本土的野生动物构成入侵威胁。

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当局承认，如今用任何扑杀手段来消灭比利时南部山丘林地超过5万只的浣熊族群，都为时已晚，因此，比利时可能只能学着与浣熊共存，同时努力控制浣熊数量，并保护脆弱的本土动物群不被吃掉或感染疾病。

泰纳维尔（Tenneville）近郊巴里耶尔马蒂厄（Barriere Mathieu）林地森林护管员裴狄特说：「我们现在无法因应所有请求。」

他说：「如果只是有人通报说住家花园出现浣熊，我们无法出动。我们将在浣熊族群对黑鹳或灰沙燕构成威胁之处，或者我们真正能够保护栖地的地方减少浣熊数量。」

浣熊原生于北美洲，这种敏捷的杂食性动物已经适应了当地郊区的生活，甚至获得「垃圾熊猫」的臭名，如今以东西夹击的攻势入侵比利时。

其中一个浣熊族群从德国扩散来到比利时。1930年代纳粹统治德国期间，浣熊从北美洲引入德国，作为猎人的猎物及皮草来源。

另一个浣熊族群从法国而来，美国空军释放了作为吉祥物的浣熊后，这群浣熊已于1960年代在美国驻艾纳（Aisne）的空军基地附近建立起浣熊族群。

生物学家肖克特（Vinciane Schockert）说：「我们从2005年左右开始沿着水道发现（浣熊）踪迹，也看到被路杀的死去浣熊，显示浣熊族群正在增长。它们也受益于一连串的暖冬。」

比利时南部法语区瓦隆尼亚（Wallonia）当局已展开一项行动计画。

瓦隆尼亚环境署长泰利耶（Celine Tellier）坦言：「这是一种外表讨喜的野兽。遗憾的是，入侵外来物种…是造成全球物种多样性退化的5大原因之一。」

她说：「今天，这个物种在我们的土地上如此广泛，我们必须学会与之共处，但同时要学会在浣熊构成最多问题的地方加以控管，并避免它们更加扩散。」

© 2023 AFP