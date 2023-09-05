缅甸很可能2025年举行大选

（法新社仰光5日电） 缅甸军政府支持政党的干部今天告诉法新社，军政府很可能于2025年举行选举，尽管军方仍苦于镇压抵抗其统治的势力。

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缅甸军方指称，由前文人政府实质领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）所属全国民主联盟（National League for Democracy）赢得的2020年大选普遍存在舞弊情事，以此合理化2021年2月的军事政变，但是没有提出事实根据。

那场政变终结长达10年的缅甸民主试验，军方目前在全国诸多地区与反对势力进行战斗，使得国家陷入动荡。

要求不具名的联邦团结发展党（Union Solidarity and Development Party）高层告诉法新社：「很可能于2025年举行选举。我们2024年将进行人口普查，因为当前缅甸情势以及全国性人口普查的过程，明年不可能（举行选举）。」联邦团结发展党获军方支持。

一个获军政府批准成立的政党成员也表示，很可能「大选会在2025年初举行」。不过这名消息人士没有就此详述。

主要由军政府人士组成的选举委员会今天表示，已有36个政党获准参与未来的选举，获准参与全国性和地方选举的分别有7、29个。但是选委会没有提出选举期程。

选委会也宣布将废除领先者当选制。全国民主联盟过去就是根据此一制度而赢得压倒性多数，让军方扶植的政党大败。

选委会指出，未来选举会在全国采行比例代表制。

全国民主联盟由于未依军方制定的严格规定重新完成政党登记，3月间已遭选委会解散。

© 2023 AFP