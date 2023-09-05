英国第2大城伯明罕陷财务困境

（法新社伦敦5日电） 英国第2大城伯明罕今天承认无法平衡收支，并指责保守党政府提供的资金已差短多年。市议会领导人指出，通膨猖獗加上税收减少，引发「一场完美风暴」。

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位于英格兰中部的伯明罕（Birmingham）市议会表示，已根据「1988年地方政府财政法」（Local Government Finance Act 1988）发布第114条通知，禁止除基本服务外的所有支出。 由工党把持的伯明罕市议会领导人表示，此举是让支出重新站稳脚跟的「必要步骤」。

他们表示，保守党政府2010年执政至今，共计削减10亿英镑（约新台币400亿元）开支，造成包括推出新电脑系统等「长期存在的问题」雪上加霜。

伯明罕市议会领导人还说，「通膨猖獗」，加上成人社会护理成本增加，以及商业税收减少，造成「一场完美风暴」。

但伯明罕市议会的保守党议员指责工党对公共财政管理不善。

伯明罕市议会6月时透露，得为同工同酬官司支付高达7.6亿英镑的索赔开支。伯明罕拥有约110万人口。

南伦敦克洛伊顿议会（Croydon Council）去年11月因预算中存在1.3亿英镑的黑洞而发布第114条通知。位于伦敦以东艾塞克斯郡（Essex）的瑟罗克议会（Thurrock Council）去年12月也宣布陷入财务困境。

© 2023 AFP