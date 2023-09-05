观察组织：乌克兰2022年集束弹药死伤逾900人

（法新社日内瓦5日电） 观察组织「集束弹药联合会」今天表示，俄罗斯广为使用普遍遭禁的集束弹药，推升全球相关死伤人数创新高纪录，去年光是在乌克兰就酿成逾900人死伤。

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集束弹药联合会（Cluster Munition Coalition）今天发表年度报告指出，自从去年2月全面入侵乌克兰以来，俄罗斯「广泛」使用旧集束弹药库存并开发新的集束弹药。乌克兰军队也使用这类武器，但「规模较小」。

根据报告，过去几年未记录任何集束弹药死伤的乌克兰去年通报916起死伤，受到影响的大多是平民。

全球2022年集束弹药死伤人数攀至1172人，创下集束弹药联合会2010年开始进行通报以来的最高年度数据。

集束弹药可以由飞机投放或火炮发射，然后在半空中爆炸，散落的子炸弹会在广大区域造成伤害。集束弹药去年在乌克兰造成的死伤几乎都肇因于攻击事件。

这份年度报告的共同作者波西（Loren Persi）告诉法新社，乌克兰境内集束弹药的被害人大多是平民。

根据集束弹药联合会数据，乌克兰死伤人数中有855人是平民，占了93.3%，另外有58名军人和3名排雷人员。

除乌克兰之外，集束弹药攻击事件去年也发生在叙利亚和缅甸。这3个国家死伤人数总计达987人。

根据年度报告，这3个国家以及亚塞拜然、伊拉克、寮国、黎巴嫩、叶门共有至少185人因集束弹药残留物爆炸而死亡或受伤。

俄罗斯、乌克兰、叙利亚和缅甸都未签署国际「集束弹药公约」（Convention on Cluster Munitions），公约内容禁止生产、储备、使用和转移这种武器。

美国也不是「集束弹药公约」签署国，华府7月决定提供基辅集束弹药，引发外界广泛谴责声浪。

参与编辑这份年度报告的人权观察（Human Rights Watch）军控倡议主任魏尔汉（Mary Wareham）指出：「鉴于文献记载对平民造成的伤害以及多数国家已经禁止这类武器的事实，最近再有集束弹药移转和使用的情况令人严重关切。」

© 2023 AFP