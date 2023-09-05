部分空巴波音发动机 零件证书恐系伪造

（法新社巴黎4日电） 由奇异（GE）与法国赛峰集团（Safran SA）合资的CFM飞机发动机制造商，最近向客户提出警讯。CFM指出，英国供应商AOG Technics疑似对外出售未经验证的飞机发动机零组件。

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CFM表示，受影响的发动机型号是CFM56，系用于老一代的空中巴士A320飞机和波音737型飞机。

此前，欧盟航空安全总署（European Union Aviation Safety Agency, EASA）已于上个月通知各大航空和维修服务公司说，AOG Technics过去以来出售的发动机零组件，相关授权放行证书（Authorized Release Certificates, ARC）系属伪造。

目前CFM56发动机约生产了3万4000具，但其中有多少具装配伪造零件尚未可知。这项消息由彭博（Bloomberg）率先报导。

欧盟航空安全总署在声明中说，「在每个案例中，都已确认授权放行证书上的认证机构并没有发出相关表格，这些证书都是遭人伪造的。」

欧盟航空安全总署补充，「迄今为止，AOG Technics尚未提供有关零件来源的资讯，也未提供有关伪造证书的讯息」。

AOG Technics在伦敦的办公室今天并未接听电话，官网也已撤下。

CFM发言人表示，公司全力支持监管机构针对AOG Technics出售来源不明发动机零件一事进行调查。

欧盟航空安全总署要求各大航空公司和维修公司检视内部纪录，看是否有用到AOG Technics提供的零件，并查核相关证书的真伪。

欧盟航空安全总署同时表示，未获认证的零件应先搁置，若已安装到飞机上则应予更换。

© 2023 AFP