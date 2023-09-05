香港终审法院裁定 承认同性民事结合

（法新社香港5日电） 香港终审法院今天裁定，政府应承认包括「民事结合」（civil union）等同性伴侣关系。尽管终院仍未授予同性伴侣完整婚姻权利，香港LGBTQ族群仍将此视为部分胜利。 过去10年来，这个前英国殖民地的LGBTQ维权人士已在法庭上取得多项胜利，逐步推翻政府在签证、税务和住房福利等方面的歧视性政策。

广告 继续浏览后续

遭监禁的「民间人权阵线」前召集人岑子杰就港府拒绝承认海外同性婚姻注册提出上诉一案，是香港终审法院首次直接审理同性婚姻案件。

终院判决，香港政府未履行其积极义务、确立「替代途径」，以让同性婚姻获得法律承认，也没有给予同性伴侣适当权利，此举违反「人权法案」。

终院还下令港府制定一个承认同性婚姻的官方框架，如民事结合，使他们的基本社会需求合法化。

与此同时，终院驳回岑子杰要求承认其同性婚姻的请求，并称香港法律赋予的平等权利不可被解读为将宪法权利授予同性婚姻，也不等于应承认海外同性婚姻。

虽然LGBTQ维权活动在中国面临政治挑战，但香港社会对同性婚姻的支持度日益增加。

今年的一项民调发现，高达60%香港人支持同性婚姻，较10年前的38%明显增加。

现年36岁的「民阵」前召集人岑子杰与美国籍伴侣于2013年前在纽约登记结婚，但其婚姻关系不被港府承认。他5年前提出司法覆核，挑战政府违宪，最终败诉，上诉后又遭高院驳回。

2022年8月，高院上诉庭颁布裁决称，根据香港宪法，唯有异性恋伴侣可享婚姻自由。

岑子杰主张，香港禁止同婚，侵犯他的平等权；港府没有提供例如民事结合等替代方法，除侵犯他的隐私权，也同样侵犯他的平等权。

© 2023 AFP