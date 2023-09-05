OpenAI执行长获印尼第一张黄金签证 可居留10年

（法新社雅加达5日电） 印尼官员说，美国人工智慧（AI）科技企业OpenAI执行长阿特曼（Sam Altman）已获得印尼第一张「黄金签证」。印尼是东南亚最大经济体，正企图吸引多金的外国投资人。

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OpenAI去年底推出聊天机器人ChatGPT，在各界掀起生成式人工智慧热潮。

印尼移民署署长希尔米（Silmy Karim）昨晚透过声明表示，阿特曼因对印尼人工智慧发展的潜在贡献，获得效期10年的签证。

希尔米指出，阿特曼也因其OpenAI执行长的国际名声而获得特殊签证。

希尔米说：「黄金签证持有人抵达印尼后，不再需要向移民署申请临时居留证…他们为印来带来资源，作为回报，我们热烈欢迎他们。」

声明提到，38岁的阿特曼获得黄金签证后，将可省去在印尼机场排队入境的手续，更轻松便利地进出这个国家。

在此之前，印尼已针对外国投资人推出黄金签证。若在当地投资250万美元，可居留5年；投资500万美元，可居留10年。

印尼官员曾说，AI相关产业在全世界急速发展，印尼也正努力于境内发展AI生态系统和社群。阿特曼今年6月曾造访印尼，并发表人工智慧相关演说。

目前尚不清楚阿特曼的黄金签证是否由他向印尼当局提出申请，或是由印尼官方主动发证。

© 2023 AFP