乌：俄飞弹和无人机攻击基辅、敖德萨州酿1死

（法新社基辅6日电） 敖德萨州（Odesa）州长基佩尔（Oleh Kiper）表示，俄罗斯今天稍早对敖德萨州发动无人机攻击，造成1名平民死亡，并导致多瑙河（Danube River）港口伊斯梅尔发生火灾受到破坏。乌国首都基辅则受到飞弹攻击。

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基佩尔在通讯应用程式Telegram写道，这起针对伊斯梅尔（Izmail）地区的夜间攻击持续将近3小时。

多瑙河港口伊斯梅尔与北大西洋公约组织（NATO）成员国罗马尼亚相邻，自从俄国7月退出由联合国斡旋的黑海谷物协议后，伊斯梅尔便成为乌克兰产品的主要出口路线。

基佩尔说道：「不幸的是，有1人死亡。」他说这名农业劳工身受重伤，在医院不治身亡。

他还表示：「数个聚落遭到破坏和发生火灾。」他指出，港口和农业基础设施受到破坏，其中包括行政大楼。

同样是暗夜攻击，基辅当局表示，基辅遭到飞弹攻击，所幸没有造成人员伤亡。

基辅市军政机关负责人波普科（Sergiy Popko）在通讯应用程式Telegram写道，俄国飞行器向基辅市发射了巡弋飞弹，另一种飞弹也攻击了这座城市。

乌克兰国家紧急救难服务处（State Emergency Service）表示，飞弹碎片在基辅一处商业机构引发火警，但火势已被扑灭。

乌克兰空军表示，俄国发射了33枚空中武器，乌克兰防空系统摧毁了其中23枚。俄国发射的武器包括25架伊朗制「见证者」（Shahed）无人机、7枚巡弋飞弹、和1枚伊斯坎德（Iskander）弹道飞弹。

乌克兰空军表示：「防空飞弹部队、战斗机、机动火力小组和其他作为…参与了击退空袭的行动。」

© 2023 AFP