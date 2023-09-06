俄军猛攻乌克兰多瑙河畔设施 罗马尼亚总统：非常接近边界

（法新社布加勒斯特5日电） 罗马尼亚总统约翰尼斯今天表示，俄罗斯对邻国乌克兰的攻击目标「非常、非常接近」罗马尼亚边界。

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俄罗斯最近持续以无人机攻击乌克兰南部多瑙河畔的基础设施，

约翰尼斯（Klaus Iohannis）在与卢森堡总理贝特尔（Xavier Bettel）举行联合记者会时表示：「我们险遭攻击…经证实，遇袭地点在距我国边界800公尺处，非常、非常接近。」

乌克兰昨天宣称，俄罗斯无人机夜间袭击多瑙河上的乌克兰伊斯梅尔港（Izmail）基础设施时，在北大西洋公约组织（NATO）成员国罗马尼亚领土坠落及爆炸，但布加勒斯特当局明确否认这项说法。

约翰尼斯在罗马尼亚中部的钦库（Cincu）军事基地说：「是的，我们很担心，因为这些攻击发生在距离罗马尼亚边界很近的地方。」「我们十分警惕」。

布加勒斯特强烈谴责俄罗斯攻击乌克兰在多瑙河畔的基础设施。

俄罗斯7月退出联合国与土耳其去年斡旋达成的「黑海谷物倡议」（Black Sea Grain Initiative）后，莫斯科加强了对乌克兰南部敖德萨（Odesa）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）地区的攻击力道，这些地区拥有对农产品出口至关重要的港口和基础设施。

© 2023 AFP