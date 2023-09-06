威尼斯明年试办入城收费制 一日行游客收费5欧元

（法新社威尼斯5日电） 义大利「水都」威尼斯官员今天表示，2024年春起将试行购票入城制，以控制游客人数，一日行游客将支付5欧元费用。

广告 继续浏览后续

市长布鲁纳罗（Luigi Brugnaro）说：「在某些时段控制旅客人潮是有必要的，但这并非意味着必须关闭整座城市。」他说：「威尼斯永远会开放给所有的人。」

这项酝酿已久的计画仍需进一步获得市议会批准。市议会将于12日召开会议。

目前仍有许多细节尚待厘清，例如官方会释出多少张的入城票券。

然而，议会行政官员今天同意试办30天，且试办日期会分散在2024年春夏的国定假日和周末。

威尼斯官员发布声明表示，新措施并不适用于居民、通勤人士、学生，以及14岁以下儿童，且在威尼斯过夜的旅客也无须购票。

声明说，这项措施的「目的是控制某些时段的一日游人数，以配合这座城市的脆弱性和独特性」。

联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）于1987年将威尼斯列为「超群的建筑巨作」，但也警告有必要采取「更永续的旅游管理」。

联合国教科文组织今年7月31日更警告说，鉴于气候变迁以及大众旅游（mass tourism）等一系列的问题，威尼斯面临着「不可逆」的损害。

© 2023 AFP