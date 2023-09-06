巴纽选择耶路撒冷设立驻以大使馆 首开亚太国家先例

（法新社耶路撒冷5日电） 太平洋岛国巴布亚纽几内亚（Papua New Guinea)今天在耶路撒冷开设驻以色列大使馆，成为继美国、科索沃、瓜地马拉和宏都拉斯之后，第5个选择耶路撒冷派驻使团的国家。

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法新社报导，巴纽总理马拉普（James Marape）在耶路撒冷为驻以色列大使馆揭幕，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也出席开馆仪式。

马拉普说：「许多国家选择不在耶路撒冷开设大使馆，但我们做出明智的选择」。巴纽先前在以色列并没有大使馆。

马拉普表示：「如果我们不承认耶路撒冷是以色列人民和国家的固有首都，那么我们身为基督徒，对上帝的尊重是不完整的。」马拉普也邀请尼坦雅胡开设以色列驻巴纽大使馆。

巴纽是第1个将驻以色列大使馆设在耶路撒冷的亚太国家，尼坦雅胡表示欢迎。

尼坦雅胡说，「我们对此十分骄傲和感谢」，两国之间的新联系「不仅能使我们珍惜过去，更能抓住未来」。

大多数与以色列有正式外交关系的国家，都将大使馆设在商业中心特拉维夫（Tel Aviv）。

只有少数国家将大使馆设在耶路撒冷，如美国、科索沃、瓜地马拉，以及宏都拉斯。

以色列1967年占领东耶路撒冷后，并吞了包括旧城在内的此一区域，但从未获得国际社会承认。

以色列将整个耶路撒冷视为首都，并获得前美国总统川普支持，川普于任内将美国大使馆迁至耶路撒冷。

耶路撒冷的地位一直是以色列和巴勒斯坦冲突中最敏感的部分。以巴和谈自2014年以来一直停滞不前，双方冲突自去年以来愈演愈烈。

© 2023 AFP