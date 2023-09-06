希腊土耳其保加利亚暴洪 至少酿11死

（法新社希腊佛罗斯6日电） 随着极端高温转为滂沱大雨，根据各国当局，由暴雨引发的洪水在希腊、土耳其和保加利亚已造成至少11人死亡。

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包括伊斯坦堡（Istanbul）在内，土耳其西北部的高水位将街道变成湍急河流，而希腊正从大规模野火恢复之际又遭逢洪水打击。

希腊中部城市佛罗斯（Volos）的58岁居民查拉穆拉斯（Vassilis Tsalamouras）告诉法新社：「我从没见过这样的情况，佛罗斯的数千家商店和建筑物淹水，没有人来帮助我们。」

这场被希腊气象学家称为「丹尼尔」（Daniel）的风暴自4日以来重创希腊，主要影响中部马格尼西亚（Magnesia）地区和它的首府佛罗斯。佛罗斯位在首都雅典以北300公里处。

希腊消防部门发言人阿托皮奥斯（Yannis Artopios）告诉希腊广播电视公司（ERT），一名自昨天失踪的87岁女性今天在马格尼西亚村庄帕尔齐（Paltsi）被发现死亡。

昨天，一名51岁男子被暴涨的洪水带走，在佛罗斯附近被发现时已死亡。

雨势来临前，伊斯坦堡度过了一个尤为干燥的夏季，导致这座拥有1600万人口城市的水库水位降至9年来最低。

伊斯坦堡省长办公室表示，有2人丧生。土耳其紧急救援机构则说，袭击西北部城市柯莱利（Kirklareli）的洪水已造成4人死亡、2人失踪。

保加利亚黑海沿岸也遭受近年来最严重的暴雨侵袭，至少3死亡和旅客受困。

自4日晚间以来的大雨和雷暴导致河流泛滥，破坏了桥梁，也切断了保加利亚沿海城市布尔加斯（Burgas）以南的交通。

© 2023 AFP