敌对断交多年 沙乌地阿拉伯和伊朗互派大使就职

（法新社利雅德5日电） 沙乌地阿拉伯和伊朗今天互派大使抵达驻地，这两个波斯湾敌对国家在关系破裂7年后，巩固双方重新恢复的邦交。

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法新社报导，在中国斡旋下，什叶派（Shiite）为主的伊朗和以逊尼派（Sunni）穆斯林为大宗的沙乌地3月宣布恢复外交关系，并重启各自的大使馆。

沙乌地2016年处决什叶派教士尼姆（Nimr al-Nimr）引发示威，沙乌地外交驻伊朗使节团在抗议中遭到攻击，导致利雅德和德黑兰断交。

根据沙乌地外交部声明，沙乌地驻伊朗大使阿兰纳吉（Abdullah Alanazi）抵达德黑兰履新时表示，领导阶层体认到「强化关系、增加接触的重要性……并拓展（关系）至更广阔的范围」。

根据伊朗通讯社（IRNA），伊朗驻沙乌地大使艾纳雅蒂（Alireza Enayati）今天也抵达利雅德，并获外交部官员和大使馆人员迎接。

阿兰纳吉曾任沙乌地驻阿曼大使，艾纳雅蒂则是前伊朗驻科威特外交使节。

自3月复交以来，沙乌地已恢复与伊朗盟友叙利亚间的关系，并加强推动叶门和平。沙乌地多年来在叶门带领盟军对抗伊朗支持的什叶派青年运动（Huthi）。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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