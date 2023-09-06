欧盟气候机构：2023料成史上最热年度

（法新社巴黎6日电） 欧洲联盟气候监测机构「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service）今天表示，2023年恐怕将是人类历史上最热的一年。

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过去3个月，亚洲、非洲、欧洲和北美遭逢热浪、干旱和野火侵袭，对经济、生态和人类健康造成剧烈影响。

「哥白尼气候变化服务」在报告中表示，6、7、8月全球平均气温为摄氏16.77度，改写2019年的纪录16.48度。

哥白尼气候变化服务副主任勃吉斯（Samantha Burgess）说：「过去3个月是约12万年以来，基本上可以说是人类历史上最热的（3个月）。」

上个月创下最热8月纪录，也是2023年7月之外最热的一个月。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）指出：「气候崩溃已经开始…气候崩溃的脚步比我们能应付的速度还快。」

勃吉斯说：「看看海水表面温度攀升的情况，2023年恐怕会是有纪录以来最热的一年。」

报告中还说，今年前8个月全球平均气温创下有纪录以来第2高，只比2016年同期低了摄氏0.01度。

勃吉斯表示，倘若北半球今年的冬天「正常」，那么「我们几乎可以说2023年将是人类历史上最热的一年」。

© 2023 AFP