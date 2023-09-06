气候变迁威胁 巴拿马小岛居民：我们迟早会沉入大海

（法新社卡蒂苏格图普6日电） 巴拿马北岸外的加勒比海岛屿卡蒂苏格图普（Carti Sugtupu），节节上升的海平面正一点一滴威胁吞噬岛上原本就摇摇欲坠住家，居民们已准备好收拾行囊、一走了之。

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卡蒂苏格图普岛四周环绕着宜人的清澈海水，岛上人口稠密，房屋全挤在一起，几乎没有一寸空地，有些甚至在木桩支撑下突出到海面上。

住在岛上的都是原住民，人数不到2000人，住处没有饮用水也没有卫生设施。他们靠捕鱼以及采收树薯与大蕉等淀粉作物维生，财源还包括传统纺织和些许的观光人潮。

岛屿面积不大，仅约5座足球场大小，而当地炎热难耐的气候，公共服务的欠缺，都使得原本就过度拥挤的环境更加困苦。

如今，气候变迁导致的海平面上升，恐让情况雪上加霜。

当地住家淹水虽然早已见怪不怪，专家表示，卡蒂苏格图普岛和邻近岛屿恐于这个世纪末被海水淹没。

73岁的退休教师马蒂内兹（Magdalena Martinez）告诉法新社，「我们注意到潮水上升」，「我们认为我们要沉了，我们明白这总有一天会发生」。

马蒂内兹与其他数百名岛民预料很快就会搬迁至巴拿马本土一处政府新盖的屯垦区，此举虽可救命，但原本的文化和生存之道却岌岌可危。

马蒂内兹说，「这会相当程度地改变我们的生活方式」，但「这并不会改变我们的精神，也不会改变我们的习俗」。

● 从缺水到缺电样样俱全 岛民：等不及搬家

卡蒂苏格图普岛上没有饮用水；没几户有可靠的电力，大多数靠着一具公共发电机每天可获得短短几小时的电力；更没有人自家有厕所，岛民必须到码头末端的公共隔间，在架在海上的木板上如厕。

因此，当政府在延宕多年后终于宣布将于今年底或明年初进行搬迁，让岛民移至15分钟船程的本土一处屯垦区时，有居民表示已迫不及待要搬到新家。

政府准备了300个住家提供给300个家庭居住，每户都有两个卧室且有水有电。

62岁教师纳瓦洛（Braulio Navarro）已经等不及摆脱每天得从岛的一端跑至另一端上厕所的日子，「我知道新家24小时都有电，有电扇、有冷气，这对我的家人来说是一大福音」。

© 2023 AFP