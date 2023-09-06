美以紧张加剧之际 拜登提名路杰克任驻以大使

（法新社华盛顿5日电） 美国总统拜登今天提名前财政部长路杰克（Jack Lew）担任驻以色列大使，在这两个盟邦关系动荡之际，任命这位与犹太国家关系密切的资深政治人物肩负外交使命。

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路杰克是信奉东正教的犹太人，遵守每周的安息日（Sabbath）规定，他将在处理两国关系方面扮演关键角色。与此同时，拜登正试图促成一项具有历史意义的协议，让沙乌地阿拉伯承认以色列。

拜登提名路杰克出任驻以色列大使前，美以紧张关系加剧，拜登批评以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）对司法系统的全面改革。批评人士说，这波改革是以色列史上最右翼政府对民主的威胁。

这项人事案必须获得联邦参议院表决批准，拜登所属的民主党仍保有对参院的控制权，但共和党人可能反对这项提名。

白宫在一份正式声明中提到路杰克「杰出的公务生涯」，他曾在民主党政府中担任要职。

路杰克在欧巴马（Barack Obama）执政期间担任财政部长，此前也曾任白宫幕僚长、管理及预算局（OMB）局长以及希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）麾下的副国务卿。

华盛顿近东政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）高级研究员马可夫斯基（David Makovsky）说，路杰克虽偏向预算专家而非外交政策专家，但他将成为第一位担任驻以色列大使的前内阁成员。

路杰克的老朋友马可夫斯基说：「总统提名他释放出一个重要信号，即他非常重视双边关系，也希望派出一个地位崇高的人士来肩负此重责大任。」

路杰克将接替资深民主党政治人物奈兹（Thomas Nides）担任驻以大使，奈兹经常直言不讳地对尼坦雅胡的司法改革问题发表评论，因而跃上媒体头条。

奈兹以个人因素为由离职。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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