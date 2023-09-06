美国会大厦暴动案 骄傲男孩首脑泰瑞欧判22年

（法新社华盛顿5日电） 美国极右派民兵组织「骄傲男孩」（Proud Boys）前首脑泰瑞欧（Enrique Tarrio）因涉2021年国会大厦暴动事件，今天遭判处22年有期徒刑，为迄今涉案最严厉的判决。

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法新社报导，联邦地区法院法官凯利（Timothy Kelly）在华府举行近4小时的量刑听审上表示：「那天破坏了我们从前未曾打破和平转移政权的传统。」

联邦检察官在哥伦比亚特区联邦地区法院的量刑听审上指出：「这是一次经过算计的恐怖主义行为。」

检方寻求法官判处泰瑞欧33年徒刑，虽然他于2021年1月6日当天不在华府，但被控指挥「骄傲男孩」成员对国会大厦进行军事式袭击。

39岁的泰瑞欧和「骄傲男孩」若干成员5月被判犯有煽动阴谋罪，因他们企图阻止国会认证民主党籍的拜登在2020年总统大选中击败川普。

上周，法官凯利判处「骄傲男孩」另一名成员、32岁的诺狄恩（Ethan Nordean）18年徒刑。

今年稍早，另一极右派民兵组织「守誓者」（Oath Keepers）的创办人罗兹（Stewart Rhodes）也遭判18年徒刑。

遭控涉及美国国会大厦暴动事件，至今已超过1100人被捕，至少630人承认有罪，且至少110人在审判中被定罪。包括1名警察在内5人在暴动期间或之后不久死亡，140多名警察受伤，国会大厦因暴动事件损失数以百万计美元。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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