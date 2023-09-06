美国：北韩若供俄罗斯武器将付出代价

（法新社华盛顿5日电） 北韩领导人金正恩（Kim Jong Un）计划与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）会谈，商讨提供武器一事，美国白宫今天警告，若北韩供应俄方武器来对付乌克兰，将会「付出代价」。

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遭受制裁的俄罗斯据传渴望从盟邦取得更多军需品以强化战力，乌克兰正推动高度缜密的反攻行动以收复失土。

美国总统拜登的国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）说，平壤和莫斯科当局考虑就俄方的武器需求进行「领袖层级的讨论」，甚或是亲自会谈。

苏利文表示，俄罗斯可能利用来自北韩的武器，在冬季之前攻击粮食供应与供暖设施，「试图征服属于另一个主权国家的领土」。

他还表示：「这对北韩没有好处，他们将为此在国际社会付出代价。」

苏利文还说，这充分显示俄罗斯正不得不求助于像北韩这样的国家。

白宫表示，俄罗斯国防部长萧依古（Sergei Shoigu）7月曾前往北韩，寻求为俄乌战争取得更多弹药。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，克里姆林宫无法证实蒲亭和金正恩之间的峰会，「我方对此不予置评」。

萧依古昨天表示，俄罗斯考虑与北韩联合军事演习。塔斯社（TASS）报导，萧依古说：「为什么不，他们是我们的邻国。」

© 2023 AFP