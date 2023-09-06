英媒：英国将把瓦格纳列为恐怖组织

（法新社伦敦5日电） 多家媒体今天引述英国内政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）说法报导，英国将取缔俄罗斯佣兵组织「瓦格纳集团」（Wagner Group），将之列为恐怖组织。

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英国「每日邮报」（Daily Mail）的报导指出，英国将根据反恐法把瓦格纳集团列为「受取缔」组织，将之与伊斯兰国（Islamic State）和盖达组织（al-Qaeda）并列。

根据报导，布瑞弗曼说：「瓦格纳是暴力、四处破坏的组织，是（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）在俄罗斯海外的军事工具。」

「在蒲亭政权决定如何处理其创造的怪物时，瓦格纳持续进行破坏活动，只是持续达成克里姆林宫的政治目标。」

根据2000年恐怖主义法（Terrorism Act），如果认为涉及恐怖主义，内政大臣有权取缔该组织。根据取缔命令，支持这个组织的行为视同犯下刑事罪。

英国广播公司（BBC）记者也报导，布瑞弗曼说：「他们是恐怖分子，就这么简单明了，根据英国法律，这项取缔命令清楚表明了这点。」

每日邮报报导，布瑞弗曼又说：「瓦格纳一直涉及劫掠、刑求与野蛮谋杀。」

她说，瓦格纳集团在乌克兰、中东与非洲的行动，「对全球安全构成威胁」，「这是为什么我们要取缔这个恐怖组织，持续尽我们所能支援乌克兰对抗俄罗斯」。

媒体报导指出，根据反恐法取缔瓦格纳的草拟措施，将于明天在国会上公布。

瓦格纳创办人普里格津（Yevgeny Prigozhin）在下令部队推翻俄国军方领导层的两个月后，上月在莫斯科北方坠机身亡，他与数名涉及俄乌战争的关键指挥官先前早已遭英国制裁。

© 2023 AFP