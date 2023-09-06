非洲气候峰会 领袖敦促国际支持可再生能源激增

（法新社奈洛比6日电） 为期3天、具里程碑意义的非洲气候峰会于今天落幕，非洲领导人要求针对全球金融体系进行彻底改革，并敦促国际社会支持可再生能源迅速发展。

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拥有54个国家的非洲大陆极易受到气候变迁日益严重的影响，但各国领导人希望外界将非洲视为对抗全球暖化、长期受到忽视的盟友，而非暖化的受害者，并呼吁增加对洁净能源的投资。

法新社看到的最终版「奈洛比宣言」指出：「该宣言将成为非洲在全球气候变迁进程中采取共同立场的基础。」

但宣言警告，要在整个非洲实现绿色成长，并「达到能够对全球经济脱碳做出有意义贡献的规模」，就需要大规模增加资金。

分析人士认为，非洲团结的声音可能为一系列重要会议带来动力，接下来联合国气候变化纲要公约第28次缔约方会议（COP28）将于11月底在阿拉伯联合大公国展开，20国集团（G20）峰会则将在本周末于印度首都新德里登场。

由于非洲融资成本高到令人沮丧，这份宣言呼吁「建立一个能够满足非洲需求的新融资架构，包括债务重组和减免债务」。

宣言还要求富裕的碳污染国家兑现针对较贫穷国家的长期气候承诺，并敦促全球领导人支持拟议「对化石燃料贸易、海运和航空徵收碳税」。

根据非洲领导人的声明，过去10年非洲在可再生能源方面的支出仅占全球的2%。

声明指出，非洲需在未来7年内让投入可再生能源的金融资本增加10倍，达到约6000亿美元，才能实现将可再生能源发电量从2022年的56GW（Gigawatt；百万��）提高到2030年至少300GW的目标。

© 2023 AFP