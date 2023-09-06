G20峰会将登场 印度大刀阔斧整顿新德里门面

（法新社新德里6日电） 20国集团（G20）峰会本周末将在印度首都新德里（New Delhi）登场，印度总理莫迪（Narendra Modi）为国家将成为全球镁光灯焦点而紧锣密鼓做准备。

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新德里街头随处可见莫迪笑容可掬的照片，欢迎世界各地领袖前来参加G20峰会；这场峰会是印度历来举办过最重大的聚会。

莫迪藉此次担任G20轮值主席国的机会，在国内外塑造他一手掌管国家权力与繁荣的形象。这是一个强而有力的塑形活动，要在明年大选前表明印度在全球的地位。

印度去年超越前宗主国英国，成为世界第5大经济体，今年更超越中国成为全球人口最多国家。

G20峰会将在近来才翻修过的会议中心Bharat Mandapam举行，以下是印度当局所做种种迎宾措施：

● 屋顶狙击手盯哨 反恐黑猫卫队待命

有数以万计维安人员参与安全行动，包括部署屋顶狙击手和反无人机技术。

印度反恐「黑猫」（Black Cats）卫队人员一直持续演练从直升机迅速部署，沿绳索降至各国总统将下��的饭店屋顶上。

交通警察承诺制定「详尽的规范」，规划出涵盖市中心大部分区域的大范围管制区，防弹礼车将负责接驳来访领袖。

公司行号已被下令停业，并宣布一天公共假日，意味着通常挤得水泄不通的街道，和街上随处可见的喧鸣机动人力车将难得清静。

● 市容大整顿 游民请移驾

印度去年担任G20轮值主席国以来，居住人口约3000万的德里都会区一直是大力美化的重点。

市政当局希望能洗刷这座巨大城市交通混乱和充斥污染的恶名。

根据市府官员说法，居住在新德里市中心桥下和路边的4000多名游民已在峰会登场前被移往「收容所」安置。

几座关闭多年的喷泉也恢复运作，多年前褪色的道路标线也因重新上漆而闪闪发亮。

● 防堵猴乱 杜绝病媒蚊

猕猴攻击人类在印度时有所闻，当局已部署一个由30多名驱猴人组成的团队，并竖起仿真叶猴看板来吓阻猕猴啃咬欢迎全球领袖的迎宾花卉。

猕猴是新德里的主要威胁，经常破坏花圃、办公场所和住宅屋顶，甚至为了食物而凶狠地攻击人类。

此外，「印度斯坦时报」（Hindustan Times）报导，新德里也深受由病媒蚊传播的登革热和疟疾所苦，8个配备杀虫喷剂的团队正在G20峰会会场有可能孳生蚊虫的地点进行喷药。

一名官员向印度斯坦时报表示，已在峰会登场前，于大约180座湖泊和喷泉池释放数批会吃蚊子幼虫孑孓的大肚鱼。

© 2023 AFP