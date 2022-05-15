国际油价飙涨 沙乌地阿美石油首季获利跃增82%

（法新社利雅德15日电） 沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）今天公布首季获利大幅攀升82%，主要因全球油价飙涨，该公司也因此跟着水涨船高，成为全球市值最大的公司。

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沙乌地阿美石油公司在新闻稿中表示，首季净利 395亿美元，较去年同期的217亿美元大幅成长，主要是受到原油价格和销售量飙涨，加上利润率改善。

沙乌地阿美石油公司4天前挤下苹果公司（Apple）成为全球市值最大的公司，公司市值来到2.42兆美元，超越苹果的2.37兆美元。

沙乌地阿美石油公司3月公布，2021年度净利成长124%。

然而，这家被视为沙乌地阿拉伯王国皇冠上的珠宝，也是政府岁入主要来源的公司，面临战争带来的安全挑战。以沙乌地为首的联军对抗叶门的反抗军青年运动（Huthi），而青年运动叛军一再锁定沙乌地攻击，其中包括沙乌地阿美石油公司。

4月起为期2个月的停火协议，大致未被破坏，不过，2019年青年运动反抗军对沙乌地阿美石油公司位于沙国东部的产油设施发动空中攻击，导致沙国石油生产近乎腰斩。

青年运动叛军3月对沙乌地阿美石油公司的设施发动攻击，造成石油产量「一度」减少。

沙乌地阿美石油公司首季获利创下2019年初次公开上市（IPO）以来的纪录。

沙乌地阿美石油公司今天也宣布配发股票股利，每持有10股股东可配得1股，总计200亿股。

沙乌地阿美石油公司表示，第2季将配发188亿美元股利。

沙乌地阿美石油总裁兼执行长纳瑟（Amin Nasser）表示：「在全球市场日益动荡的情况下，我们仍聚焦在协助满足全球对于可靠、负担得起、以及越来越永续的能源需求。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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