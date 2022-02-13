国际油价高涨 石油巨擘获利丰引反弹

（法新社巴黎12日电） 油价高涨为石油巨头带来丰厚利益，却也让消费者帐单费用飙升，引来环保人士与政治人物严厉批评。

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埃克森美孚公司（ExxonMobil）、法国道达尔能源集团 （TotalEnergies）、壳牌石油公司（Shell）、英国石油公司（BP）过去1周宣布2021年获利达667亿美元。

这和2020年有天壤之别，当时随着疫情爆发，各地封城导致经济停摆，原油价格崩盘，这些石油巨擘也出现巨大亏损。

但石油和天然气价格2020年一度跌破零美元之后，去年从谷底反弹收复失土，每桶涨至70美元。

1月国际与美国原油期货飙升至7年新高，现在来到约90美元，欧洲的天然气价格同时也创下纪录。

专业服务公司EY能源专家阿吉米（Moez Ajmi）表示，除了能源价格升高，能源公司也「清理」了资产，只留下最赚钱的部分。

英国石油公司表示，这些会加速公司「绿化」，但这些公司的表现，在英国引发课徵暴利税的呼声。

英国绿色和平组织（Greenpeace UK）气候议题负责人布拉哥耶维奇（Kate Blagojevic）在声明中说：「对担心下一个能源帐单的数以百万计人而言，这些获利无异是一记耳光。」

「英国石油与壳牌石油从天然气赚进数以十亿计美元的同时，却享有世界上最优惠的税制，而这些还是让世界更走向灾难性气候变迁的同一批公司。」

© 2022 AFP