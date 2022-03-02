国际法院7、8日开庭 就俄乌种族灭绝指控举行听审

（法新社海牙1日电） 国际法院今天指出，俄罗斯与乌克兰战事加剧，7、8日将就俄乌有关种族灭绝指控举行听审。

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法新社报导，乌克兰向国际法院（International Court of Justice, ICJ）投诉要令俄罗斯停止入侵后，这个设于荷兰首都海牙（Hague）的联合国最高法院将公开举行听审。

国际法院声明指出：「这项听审将专门审理乌克兰提出采取临时措施指示的要求。」

联合国难民署指出，已有66万多人逃离海外，估计有百万乌克兰人流离失所。乌克兰人口约4400万人。

联合国预估，未来数月可能有高达400万难民需要协助，乌克兰境内另将有1200万人待援。

国际法院无权对推动入侵的个别俄罗斯领导人提起刑事指控，但这个世界最高法院有权处理据称违反国际法的国与国间控诉。

国际刑事法院（International Criminal Court）检察官卡林汗（Karim Khan）此前宣布，将针对俄罗斯入侵后的「乌克兰局势」展开调查。

俄罗斯蔑视国际禁令、杯葛和制裁，加紧推动它所称目的在捍卫乌克兰讲俄语的人民，并推翻领导阶层的攻击行动。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）指出，华府希望国际法院在听审中，「对乌克兰提出的临时措要求紧急采取行动」。

他说：「俄罗斯一天不放松侵略，乌克兰一天就会有更多暴力、苦痛、死亡和破坏。」（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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