国际游泳总会：全面禁止俄罗斯与白俄选手参赛

（法新社洛桑23日电） 国际游泳总会（FINA）今天表示，已收回允许俄罗斯与白俄罗斯选手以中立身分参加世界锦标赛的决定，现在将祭出全面禁赛令。

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国际游泳总会在声明中说，在「独立评估风险」后，理事会「批准，俄罗斯与白俄罗斯的运动员与官员不得参加世界游泳锦标赛」。

2022年世界游泳锦标赛将在6月18日至7月3日在匈牙利首都布达佩斯举行。

俄罗斯入侵乌克兰后，有数个国际运动组织禁止俄罗斯与白俄选手参赛，现在国际游泳总会也跟进。

国际游泳总会宣布禁赛后，俄罗斯宣布将退出所有比赛。

国际游泳总会声明说：「国际游泳总会做出禁赛决定后，接获俄罗斯游泳协会（Russian Swimming Federation）通知，所有俄罗斯水上运动选手退出今年剩下的所有FINA比赛。」

3月初，国际游泳总会跟随柔道、拳击与网球总会的脚步，决定让俄罗斯与白俄选手以中立身分参赛，但在遭到其他国家游泳协会抗议后，国际游泳总会难以保持此一立场。

举例来说，瑞士游泳协会（Swiss Swimming Federation）已威胁，如果俄罗斯与白俄选手参赛，将抵制世界游泳锦标赛。

另外，国际游泳总会也说，「俄罗斯游泳选手雷洛夫（Evgeny Rylov）据信参加在莫斯科鲁兹尼基体育馆（Luzhniki Stadium）举行的挺战集会，可能违反国际游泳总会规定，国际游泳总会已展开相关调查程序」。

© 2022 AFP