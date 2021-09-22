国际特赦组织呼吁 年内向穷国供应20亿剂疫苗

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（法新社伦敦22日电） 国际特赦组织22日批评，COVID-19疫苗制造商将利益考量置于挽救生命之前。该组织要求，各国与各大药厂应在今年底前为经济状况不佳的国家提供20亿剂疫苗。

国际特赦组织（Amnesty International）一份新的报告指出，美国总统拜登预计将宣布，承诺在明年9月前为全球70%的人口完整接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。

国际特赦组织秘书长卡拉马尔德（Agnes Callamard）表示：「我们需要像拜登总统这样的领袖，愿意捐赠数十亿剂药物并运送物资，否则只是表面功夫，生命将持续流逝。」

国际特赦组织表示，富裕国家的多数民众都已接种疫苗，但拉丁美洲、非洲和亚洲部分地区又深陷危机，「每周都有数万例可避免的死亡」。

该组织还点名阿斯特捷利康（AstraZeneca）、BioNTech（BNT）、娇生（J&J）、莫德纳（Moderna）、诺瓦瓦克斯（Novavax）、辉瑞（Pfizer）等药厂，称他们拒绝分享疫苗或技术，以让世界上更多人能接种疫苗。

报告称，在全球施打的57亿6000万剂疫苗中，只有0.3%流入低收入国家，超过79%都集中在中高收入与高收入国家。

在发给国际特赦组织的信件中，所有药厂都承诺会支持人权，但报告称，他们的行为违反上述承诺。

报告指出，只有AZ和娇生药厂是以成本价出售COVID-19疫苗。

国际特赦组织发起一项新运动，以「让国家和大型药厂承担责任」，据称这项运动也得到世界卫生组织（WHO）和联合国人权事务高级专员的支持。

该组织要求富裕国家重新分配「目前闲置的数亿剂多余疫苗」，并要求疫苗开发商将至少一半的疫苗供应给较贫穷的国家。

卡拉马尔德说：「我们呼吁各国家和药厂彻底改变方向，尽一切努力，从现在开始向低收入和中低收入国家提供20亿剂疫苗。」

© 2021 AFP