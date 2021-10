国际特赦组织：专制政府趁疫情箝制言论自由

广告 继续浏览后续

(法新社伦敦19日电) 国际特赦组织(Amnesty International)今天表示,全球各地许多专制政权利用了COVID-19(2019冠状病毒疾病)疫情打压异议人士。

关注人权的国际特赦组织指出,自去年以来,许多地方的言论自由遭受「前所未见」的限制,甚至有人因缺乏正确资讯而丧命。

负责研究维权及政策的国际特赦组织资深主任柯斯拉(Rajat Khosla)说:「沟通管道被锁定,社群媒体遭审查,媒体机构也被关闭。」

「在疫情期间,记者和卫生专家被噤声、囚禁,导致大众无法获得关于COVID-19的资讯,包括如何保护自己和社区。」

他还说:「(全球)近500万人因感染COVID-19而死,缺乏资讯很可能是促成这个结果的因素。」

国际特赦组织表示,截至去年2月,中国展开了5511起针对个人涉及「编造、蓄意散布(有关疫情性质和范围)错误且有害资讯」的刑事调查。

坦尚尼亚政府在前总统马古富利(John Magufuli)执政时,实施禁止「假新闻」的法律,并视为犯罪,同时采取其他措施限制媒体报导。

今年3月骤逝的马古富利生前否认国内有疫情,且质疑戴口罩的效果,坚称能靠祈祷来消灭病毒。

国际特赦组织还提到,尼加拉瓜总统奥蒂嘉(Daniel Ortega)政府利用对抗网路犯罪的紧急立法来惩罚所有批评政府因应疫情作为的人,并驳斥医院病床短缺、染疫及病故人数暴增等问题。

国际特赦组织警告,在俄罗斯,与疫情有关的反「假新闻」法及刑事罚则,即使在疫情平息后也可能会继续实施。

总部位于英国伦敦的国际特赦组织表示,这类措施是全球各地近年「打压人权」的行动一环,应立即改正。

国际特赦组织也指出,社群媒体平台在阻止关于病毒的不实和误导性消息扩散上做得不够。

国际特赦组织在「噤声与误导:COVID-19疫情中的言论自由陷入险境」(Silenced and Misinformed: Freedom of Expression in Danger During Covid-19)最新报告中表示,上述现象「让人们愈来愈难持有充分知情的意见,并做出攸关自己健康的明智选择」。

© 2021 AFP