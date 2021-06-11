国际特赦：中国迫害新疆维族 构成反人类罪

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（法新社伦敦10日电） 人权团体国际特赦组织（Amnesty International）今天公布报告指出，中国镇压数十万新疆维吾尔族与其他少数民族，已构成「反人类罪」（Crimes Against Humanity）。

法新社报导，这份长达160页的报告中，包含曾被关押在中国新疆地区集中营人士的证词。国际特赦组织在报告中详细描述中国「有系统性地、国家组织型大规模羁押、酷刑和迫害，已构成反人类罪」。

此外，这份报告也记录了中国当局自2017年以来，对维族人和其他突厥裔少数民族采取的「极端措施」。

国际特赦组织秘书长卡拉马尔德（Agn?s Callamard）说：「中国政府创造一个规模惊人的反乌托邦地狱景观。」

她说：「穆斯林少数民族面临反人类罪和其他严重侵犯人权的行为。」她表示这些受虐情事「震撼人类良知」。

报告记录自2017年初以来，新疆大量民众、无论男女被任意拘禁的情况。

报告说：「除了将数十万人送进监狱外，还有数十万人、甚至可能是百万人以上被送往拘留营。」

国际特赦组织采访50多名曾被拘留在新疆集中营的人全都表示，他们因持有宗教图片或与国外的人士联系而遭拘留。

许多曾被关押的人士描述，他们会先被带到警察局，被手铐和脚镣铐在钢椅上接受讯问。

他们表示，被殴打、剥夺睡眠和狱中人满为患非常常见，在「极度有纪律」的拘留营中，他们没有隐私或自主，且可能会受到严厉的惩罚。

卡拉马尔德说：「中国必须立即拆除拘留营，释放任意被拘留在营中或监狱的人。」她呼吁联合国依据国际法展开调查。

© 2021 AFP