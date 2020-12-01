国际特赦：脸书助越南审查 成无人权地带

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（法新社河内1日电） 人权团体「国际特赦组织」今天警告，脸书和谷歌（Google）在越南协助审查和平异议人士与政治表达，已快成「无人权地带」。

共产越南关押批评者不是新鲜事，但近年来仍因锁定脸书（Facebook）使用者饱受抨击。在所有独立媒体都遭禁的越南，脸书是很受活跃人士欢迎的一处论坛。

脸书今年稍早坦承会阻挡当局视为违法的内容，其最新透明度报告披露，依照政府命令审查的内容，和前6个月相较增加近1000%。

「国际特赦组织」（Amnesty International）今天在报告中表示，已访谈11名今年脸书内容被越南封锁的活跃人士，另有3人发表的类似内容遭Google旗下YouTube审查。

其中因参与亲民主组织被越南通缉后逃出的阮文庄（Nguyen Van Trang，译音）表示，5月起脸书封锁他有关共产党最高领导人阮富仲（Nguyen Phu Trong）以及党高层陈国旺（Tran Quoc Vuong）的所有内文。

阮文庄也说，他针对土地纠纷等争议议题的贴文，也被越南YouTube封锁。

他告诉法新社：「我觉得好气，对社会运动人士而言，这些平台在民主、人权、公民社会等进步价值方面，扮演着影响人心的重要角色。」

「脸书和Google的妥协不仅仅是封锁讯息而已，在一个人民没有许多机会参与政治活动的国家，也是在阻碍进步。」

越南有超过5300万人使用脸书，占总人口一半以上，这个平台也是本地商家重要的行销工具。

根据业界专家，越南现在是脸书和Google在东南亚营收最高的国家，但「国际特赦组织」警告，虽然它们「一度是这个国家言论自由扩大的重要希望，社群媒体平台正迅速成为无人权地带」。

根据越南国家媒体，越南资讯传播部长阮孟雄（Nguyen Manh Hung）上月表示，科技公司遵循要求，移除「不利党和国家的讯息与宣传」的比率高于以往。同一份报导也说，今年脸书遵循95%的政府要求，YouTube 则遵循90%。（译者：郑诗韵/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP