国际特赦：2021年全球处决人数增加

（法新社伦敦24日电） 人权团体「国际特赦组织」（Amnesty International）今天表示，2021年防疫限制放宽之际，全球处决人数却「令人担忧地上升」，伊朗政府处决人数更创下2017年以来新高。 「国际特赦组织」在年度研究中说，2021年全球共有18国至少执行579起处决，比2020年增加20%。 伊朗占新增处决的最大宗，从2020年的246人增加到至少314人，执行死刑次数是4年来最高。

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国际特赦组织将执行死刑次数的增加归咎于与毒品有关的处决，称这是「公然违反国际法」，因为国际法仅允许对涉及蓄意杀人的罪行判处死刑。

沙乌地阿拉伯的处决也出现激增，自2020年以来处决人数增加了1倍多。在戒严法之下的缅甸则约有90人被判处死刑。 国际特赦组织在其研究中说：「2021年处决和死刑判决令人担忧地增加，因为世界上一些最血腥的刽子手重操旧业，法院也摆脱了COVID-19（2019冠状病毒疾病）的限制。」

国际特赦组织表示，在56个国家的法官至少宣判了2052 人死刑，其中孟加拉、印度、刚果民主共和国、埃及和巴基斯坦的死刑判决数量大幅增加。

© 2022 AFP