国际社会谴责哥伦比亚 对示威民众过度使用武力

(法新社哥伦比亚卡利4日电) 在哥伦比亚持续数日的反政府示威中有多人丧命,国际社会对该国多所责难,联合国甚至形容该国维安人员是「过度使用武力」。

法新社报导,官方资料显示,哥伦比亚民众在与维安部队的冲突中,共有19人丧命、846人受伤。在这样的悲剧发生后,联合国(UN)、美国、欧洲联盟(EU)、人权组织同声批评此事。

哥伦比亚的人权监察组织,一个独立于政府之外的国家机构,称有89人列为「失踪」。

数以万计的哥伦比亚人4月28日开始走上街头抗议,一开始是反对政府新提出的税制改革,后来更演变成是对总统杜克(Ivan Duque)政府的示威。

抗议民众今天在全国几个地方堵住道路,同时也在哥伦比亚首都波哥大(Bogota)和该国西部的卡利(Cali)展开新的示威抗议。

卡利是哥伦比亚的第3大城市,也是受到这波动荡影响最严重的地方。4月30日起,当地便出现军人获令上街巡逻的情况。

哥伦比亚国防部在全国各地部署4万7500名军警,而光是在卡利就有700名军人、500名镇暴警察,并派有1800名其他类型的警察和两架直升机在当地。

针对一起昨晚发生在卡利,警方对示威民众「开火」,据报造成多人伤亡的事件,联合国人权事务高级专员公署(Office of the UN High Commissioner for Human Rights, OHCHR)今天表示「极为震惊」。

