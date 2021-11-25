国际红十字会宣布下一位主席 首度由女性领导

（法新社日内瓦25日电） 国际红十字会今天宣布，瑞士外交家暨国际事务工作者史波亚瑞奇艾格尔（Mirjana Spoljaric Egger）将担任下一位主席。这是国际红十字会首度将由一名女性领导。

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红十字国际委员会（International Committee of the Red Cross，ICRC）透过声明表示，目前担任联合国开发计画署（United Nations Development Programme，UNDP）助理秘书长的史波亚瑞奇艾格尔，将在明年9月接替卸任的主席毛瑞尔（Peter Maurer）。

毛瑞尔届时任期将满10年。他今天对史波亚瑞奇艾格尔的任命案表示欢迎，说对方拥有「策略性的视野、强大的国际经验和广泛的外交背景」，能为主席的角色增添助力。

毛瑞尔还表示：「她是一名经验丰富的领导人。我相信对于受到武装冲突和暴力影响的人们，她将是一位强有力且富有同情心的拥护者。」

年龄未公开的史波亚瑞奇艾格尔则说：「（国际红十字会的）全球任务充满启发性且至关重要，长久以来令我钦佩；能获选担任这个组织的主席，是一大荣誉与重大责任。」

她并表示：「我将在世界各地发生冲突的地方，奋力凸显最脆弱者的需求，以及让红十字国际委员会团队不可思议的影响力获得公平对待。」

史波亚瑞奇艾格尔已婚，有2个孩子。她曾就读瑞士巴塞尔大学（University of Basel）与日内瓦大学，拥有哲学、经济学和国际法的硕士学位。

史波亚瑞奇艾格尔曾担任瑞士外交部联合国与国际组织分部主管，并于瑞士伯恩（Bern）、埃及开罗和美国纽约担任过瑞士外交官。她还曾任职于联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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