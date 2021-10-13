国际能源总署：绿能转换速度慢 兑现气候承诺难

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（法新社巴黎13日电） 国际能源总署（IEA）今天警告，全球改用洁净能源的速度仍过于缓慢，不仅难以兑现气候承诺，也可能造成物价更大波动。

国际能源总署执行董事比罗尔（Fatih Birol）表示；「我们的投资不足以因应未来的能源需求，这样的不确定性，可能导致未来有段动荡期。」

「加速洁净能源转换会带来庞大的社会与经济好处，而不作为的成本则相当巨大。」 国际能源总署在其年度「世界能源展望」（World Energy Outlook）报告中估算，如果要达成那些承诺，未来10年对洁净能源计画与基础建设的投资就该是现在的3倍以上。 这份报告是在气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP 26）于英国格拉斯哥举行前发布。在那场峰会上，与会国将得采取果决行动，以如同2015年巴黎协定承诺，将气温升幅限制在比工业革命前的水平高出摄氏1.5度以内。 国际能源总署表示，风力与太阳能等永续能源持续快速成长，电动车2020年销售创下新纪录，即便是在疫情封城，经济深受影响之下；但「洁净能源进展速度仍太过缓慢，无法显着减少全球碳排量」来迈向2050年净零目标。 报告也强调投资不足将造成未来的不确定性。国际能源总署表示：「2014至2015年价格崩盘导致石油和天然气开销减少，这在2020年又出现一次，最终会导致世界停滞不前，甚至需求下滑。」

「与此同时，花在洁净能源转换的支出，远远不够以永续方式达成未来需求。」

© 2021 AFP