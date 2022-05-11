国际能源总署：2022再生能源成长将创纪录

（法新社巴黎11日电） 国际能源总署（International Energy Agency）今天表示，以中国和欧洲的太阳能为首，今年全世界再生能源发电将刷新纪录，但成长可能在2023年趋缓。

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国际能源总署报告指出，尽管供应链遇到瓶颈、建设延宕、原物料价格居高不下，2021年新增再生能源电量仍来到空前的295百万��（gigawatt）。

今年再生能源电量预计还会新增320百万��，相当于德国全国电力需求量，或欧洲联盟（EU）天然气总发电量。

国际能源总署表示，太阳能将占2022年再生能源成长的6成，超越风力和水力发电。国际能源总署向已开发国家提供关于能源政策的建议。

国际能源总署表示：「2022和2023年新增的再生能源发电量能，有潜力大幅降低欧盟电力业对俄罗斯天然气的仰赖。」

「但实际的贡献，仍将端视并行的节能措施能否限制区域能源需求。」

俄罗斯入侵乌克兰后，欧盟订下目标，希望今年对俄国天然气的依赖能减少2/3。

国际能源总署执行董事比罗尔（Fatih Birol）在声明中表示：「近几个月的能源市场发展，特别是欧洲的发展，再次证明再生能源除了众所周知的降低排放功效，在改善能源安全性方面也扮演重要角色。」

比罗尔敦促各国政府减少繁文缛节，加速核发许可，并对快速发展再生能源提供适当的诱因。

但国际能源总署同时也警告，根据现行政策，「再生能源的全球成长会在明年失去动力，缺乏更有力的政策，全球新增的再生能源发电量预料会在2023年进入停滞期」。

© 2022 AFP