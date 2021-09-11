国际自然资源保育联盟：80%亚马逊盆地应受保护

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（法新社巴黎10日电） 世界最具影响力保育组织「国际自然资源保育联盟」（IUCN）今天通过多项决议，要求将亚马逊盆地的80%和地球上30%的土地与海洋列为「保护区」，以阻止并逆转野生动植物的灭绝。

在法国马赛召开会议的国际自然资源保育联盟并不负责制定全球政策，但他们的建议通常会被纳入联合国条约和公约的架构。

这些决议也有助即将到来的联合国粮食系统、生物多样性和气候变迁峰会制定议程。

● 拯救亚马逊

亚马逊流域跨国原住民组织（COICA）提出紧急动议，要求在2025年前，将4/5的亚马逊盆地列入保护区，并获得压倒性支持。CIOCA是代表南美洲9国共200多万原住民的一个伞形组织。

亚马逊森林遭到严重滥砍。过去20年来，每年平均有约1万平方公里森林消失。人类为从事商业化农业和放牧，蓄意放火烧林来清空土地。

● 2030年前将地表3成面积列为保护区

另一项引发热议的措施，就是地球30%的土地和海洋应在10年内被列为保护区。国际自然资源保育联盟进行投票表决后，同意接受此措施。

根据决议案，被选定的区域必须包含「生物多样性热点」，具有丰富的动植物生态，并受到严格监管和执法。

现今物种灭绝的速度是正常「背景」下的100至1000倍。在地球近50亿年的演化中，生物共经历过5次大灭绝。

● 停止深海采矿

国际自然资源保育联盟的1400个成员压倒性支持一项决议，亦即建议停止深海采矿，并改革跨政府监管机构「国际海床管理委员会」（ISA）。

产业人士主张，在水面下约5公里深处，海床上的独立石块是锰、钴、镍等矿物的绿色来源，电动车电池正极材料主要使用镍、钴、锰3种金属。

不过，科学家反驳，这个深度的海床生态系统脆弱不堪，一旦遭受破坏，需要好几十年或更长的时间才能复原。

© 2021 AFP