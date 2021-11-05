国际葡萄酒组织：欧洲天候不佳 2021年产量极低

（法新社巴黎4日电） 国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）今天表示，欧洲主要酿酒国家今年天候不佳，意味着2021年将是葡萄酒产量极少的年分。

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总部位于巴黎的国际葡萄与葡萄酒组织表示，全球今年葡萄酒产量预料约有2.5亿公石（百公升），比去年下降4%，较20年平均值少7%。

公会表示，可以说2021年葡萄酒产量会极少，只比2017年的历史低产量多一点，「这是天候条件不佳的结果，今年天候严重冲击欧洲主要葡萄酒产国」。

义大利、西班牙和法国是欧洲主要葡萄酒产国，合占全球产量约45%。受春季霜冻、冰雹及豪雨影响，3国产量比去年骤减2200万公石，法国的产量更跌到1957年以来最低。

国际葡萄与葡萄酒组织秘书长罗卡（Pau Roca）表示，即使葡萄酒农去年对COVID-19（2019冠状病毒疾病）危机适应得还算好，如今也要面对比疫情更严重的问题，即气候变迁。

他说，恶劣天气渐趋频繁，而气候变迁「可没有疫苗能打」，长期解决之道需要在栽培葡萄树和酿酒方面非常努力地采取永续实践。他还说，葡萄酒产业亟需适应现况。

公会表示，今年是连续第3年的低产量，由于疫情带来不稳定性，目前尚不确知有何影响。

法新社报导，葡萄酒消费量去年因防疫措施而减少3%，预料今年将回升2%；除了中国之外，其他地区可望回到疫情前的消费水准。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP