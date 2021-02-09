国际谴责缅甸政变声浪高涨

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（法新社仰光9日电） 缅甸各地反政变的民众今天无视军方禁止集会的新令，连续第4天走上街头抗议。国际谴责缅甸军方政变的声浪也升高。

眼见数以十万计民众集会抗议上周政变，缅甸武装部队总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）昨晚在1日政变后首度发表电视谈话，重申军方掌权是因为去年出现「选举舞弊」，还说会重新举行选举并将政权交给胜选者。

军方禁止商业重镇仰光（Yangon）部分地区举行5人以上集会，前3天爆发大型集会的地区下达同样禁令。几处抗议活动热点另外还祭出宵禁措施。

但仰光多处今天上午仍出现新的抗议活动，包括翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）所属政党「全国民主联盟」（NLD）总部附近也有民众聚集。

缅甸1日发生军事政变，国务资政、实质领导人翁山苏姬等多名执政党高层均遭逮捕。

抗议群众今天连续第4天走上街头，手持反政变标语，包括「我们要我们的领导人（翁山苏姬）」及「不要独裁」。

缅甸政变引发国际愤慨，美国呼吁军方放弃所夺取的权力，并于昨天在军政府对抗议群众发出警告后发出新声明。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）说：「我们与缅甸人民同在，并支持他们和平集会的权利，包括和平抗议以支持民选政府。」普莱斯也说，美国要求与翁山苏姬谈话。

纽西兰政府今天宣布暂停与缅甸的高层级政治和军事接触，成为全球第一个公开对此采取具体行动的外国政府。

罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）昨天也要求缅甸迅速释放被监禁的政治领袖。联合国人权理事会（UNHRC）表示，12日将举行相对罕见的特别会议讨论这场危机。

© 2021 AFP