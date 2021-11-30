国际足总俱乐部世界杯2月移师阿联

（法新社洛桑市29日电） 国际足球总会（FIFA）今天宣布，原定12月在日本举行的FIFA俱乐部世界杯（FIFA Club World Cup），将延期到明年2月登场，并易地至阿拉伯联合大公国（UAE）。

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FIFA俱乐部世界杯将改于2022年2月3日至12日于阿联举行，届时6大洲的冠军与主办国冠军共将进行8场比赛，签表将在今天稍晚于苏黎世（Zurich）揭晓。

本届参赛队伍包含欧洲冠军联赛（Champions League）冠军英国切尔西队（Chelsea）、南美解放者杯足球赛（Copa Libertadores）冠军巴西帕梅拉斯队（Palmeiras of Brazil）、赢得中北美洲及加勒比海足球协会冠军杯的墨西哥蒙特雷队（C.F. Monterrey）以及非洲冠军联赛赢家埃及阿赫利队（Al-Ahly）。

亚洲联赛冠军沙乌地阿拉伯希拉尔队（Al Hilal）、阿联的半岛队（Al Jazira）和大洋洲联赛冠军纽西兰奥克兰城队（Auckland City FC）也在参赛之列。

日本因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情退出主办FIFA俱乐部世界杯。这一赛事通常在12月举行，这已是它连续第2年延迟举办。

© 2021 AFP