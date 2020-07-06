法国世界报：世界进入免费贷款时代

疫情世界大流行重创经济，导致债务激增，各国已将利率降低至历史的最低，而且业内人士预计未来较长时间不会提高利率。这个情况带来非常深远的后果。

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零利率时代

法国世界报记者Eric Albert7月6日刊文说，政府，企业，家庭：贷款吧，现在正逢良机，利率从未如此之低，而且未来较长时间内不会涨回去。其实在世界进入Covid-19疫情大流行之际，借贷利率已经是2008年金融危机以来的最低。

为了在危机期间让各国筹集资金，央行走得更远，朝着货币几乎免费的新货币时代多前进了一点。法国安盛投资管理公司（AXA INVESTMENT MANAGERS）的Mikaël Pacot先生解释说，“利率会在很长时间内非常低。” 丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的Christopher Dembik先生也证实说，“我们不会在短期内摆脱离扩张性货币政策”。

法国世界报说，对于全球经济而言，央行此举将带来重大后果。各央行维持零利率的举措影响到其他的一切因素，比如让购房家庭更便宜地借到钱；让持有资产的最富有家庭变得更富有，同时加剧社会阶层之间和两代人之间的不平等。反过来，现在把钱存在银行里，已赚不到利息了。但是，央行的低利率却可让各国政府前所未有地借到债。

美联储带头

随着疫情大流行，所有主要央行都通过启动空前规模的购债计划，对经济提供援助。例如，欧洲央行（ECB）拿出超过1.5万亿欧元，让欧元区的国家更容易筹集资金。虽然各央行都官方宣称，干预行动是暂时的，并且保证会很快提高利率，回归“常态”。不过，惠誉国际评级（Fitch Ratings）首席经济师布莱恩-库尔顿（Brian Coulton）反驳说：“他们在2008-2009年也说过同样的话。”可是十年来的经验教训是，中央银行在恢复常态方面没有走太远。另据牛津经济研究分析公司估计，至少在“未来五年”内，利率会处在低水平。

法国世界报说，利率的下降趋势可以追溯到1980年代后期。当年美联储 (Fed) 就是带头降息的央行之一。1987年黑色星期一的股灾重创了全球股市。当时美联储主席格林斯潘（Alan Greenspan ）刚上任两个月。他承诺在金融泡沫破裂时，不会出手干预，并表示相信市场本身的调节力量。然而，他所做的与他说的这些话恰恰相反，股灾出现后，他立即宣布“随时准备提供流动性”。

从那以后，每次发生危机，所有的央行都效仿美联储主席法格林斯潘的这个做法，来支持经济，并且干预力度越来越大。比如在2008年大规模金融危机中，欧洲央行和美联储都首次把利率降为零。这样还不够，还启动了购债行动，也就是“量化宽松”政策。不过在2017年，确实美联储试图正常化，调升了利率。可是此举随即引发了金融市场严重动荡，结果在第一次警讯出现后，美联储就恢复了零利率。

存款负利率

位于法兰克福的欧洲央行却从未接近过任何正常状态。而且它的存款利率甚至在2014年变成了负数，首先是-0.1％，然后逐渐下降到目前的-0.5％。

在全球范围内，经济参与者们当然都利用这些反复的降息政策，享受超低利率贷款。但同时他们也承担更多的负债。

位于亚特兰大的资产管理公司Invesco研究评估指出，30多年来，世界前25个经济体的债务负担越来越重。这些经济体的国家债务，企业债务，家庭债务加在一起，与GDP的比例，从1980年的150%，增加到今天的250%。那么，这样债台高垒，灾难是要来了吗？该公司的分析师Paul Jackson表示，“只要经济增长，而且融资成本很低，就不成问题”。换句话说，只要保持超低利率，一切就都好。不过惠誉主权国家债券总监托尼-斯金格警告说：“我们处在一个恶性循环当中。各国使用这些低利率借贷越多，央行收紧货币政策的能力就越弱。”

负债多一倍，利息少一倍

世界报这篇文章说，自疫情大流行以来，各国都发现了这棵神奇的摇钱树，并且花钱如流水。比如，法国政府支出创下了历史新高：补贴部分失业用300亿欧元，延迟企业税费需要320亿美元，还有，对汽车业，航空业，旅游业等各业的援救补贴计划，如果没有央行干预，是根本是不可能实现的。

如今，法国的十年期债券利率，徘徊在零附近，德国为-0.4％，英国为0.2％。世界报说，这就导出一个奇特的悖论。以法国为例：从2008年到2020年低，国家债务与GDP的比例，从70%增加到115%。但同期，法国为这些债务支付的年息却从GDP的2.8%降到了1.4%。也就是说，债务增加了一倍，债务在政府预算的权重，反而减少了一半。Paul Jackson总结说，这是多亏了几个世纪以来的最低利率。